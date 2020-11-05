Криклій заявив про можливість співпраці з Італією у розвитку швидкісного залізничного руху

Міністр інфраструктури Владислав Криклій обговорив з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа можливість співпраці у розвитку високошвидкісного залізничного руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зокрема, Криклій позитивно відзначив двосторонню співпрацю у галузі транспорту та підкреслив, що українська сторона зацікавлена в реалізації проєкту високошвидкісного залізничного руху на своїй території. За попередніми оцінками, загальна довжина колій, яку планується побудувати у межах проєкту, становить близько 2000 км.

Глава Мінінфраструктури привітав зацікавленість італійського бізнесу у співпраці за цим проєктом, зокрема щодо розробки ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці у сполученні Одеса-Київ-Львів-кордон з ЄС загальною протяжністю 896 км. Він додав, що є також велика зацікавленість з боку китайських компаній.

На думку міністра, залучення провідних італійських компаній до реалізації такого масштабного проєкту в Україні може стати знаковим для співробітництва обох країн та сприятиме розширенню економічних відносин між ними.

Криклій також поділився з послом Італії найближчими планами міністерства щодо впровадження перспективних проєктів державно-приватного партнерства у морській та залізничній галузі та запросив до співпраці й участі у них італійські компанії.