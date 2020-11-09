«Зоря»-«Машпроект» розробляє серію двигунів для енергетики та флоту

«Зоря»-«Машпроект» розробляє серію двигунів потужністю 32МВт для енергетики та флоту.

Про це повідомив директор гендиректора Денис Гордієнко, в інтерв’ю ІА «Оборонно-промисловий кур’єр», передає Укрінформ.

«Зоря»-«Машпроект» розробляє серію двигунів потужністю 32 МВт для енергетики та флоту. Наразі розробки знаходяться на фінальній стадії. Наприкінці 2021 року плануємо перейти до дослідно-промислової експлуатації», - сказав Гордієнко.

За його словами, підприємство також має кілька перспективних проєктів із іноземними партнерами щодо використання альтернативних видів палива, а саме палив біологічного походження та водню. Конструктори підприємства також активно працюють над впровадженням у виробництво адитивних технологій, системами збору та аналізу експлуатаційних даних через віддалений моніторинг, а також іншими цифровими рішеннями.

«Також спільно з колегами по концерну «Укроборонпром» – державним підприємством «Дослідно-проектний центр кораблебудування» – ми працюємо над новими комбінованими силовими установками, у тому числі, сучасною системою IEP (Integrated Electric Plant) для військових кораблів та цивільних суден», - зазначив керівник підприємства.

Він також зауважив, що всі розробки підприємство фінансує самостійно і наразі не бере участі у державних програмах з розробок.

Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» — «Машпроект» — український розробник і виробник газових турбін морського і загальнопромислового застосування. Підприємство входить до складу ДК «Укроборонпром».