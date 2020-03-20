"Зоря"-"Машпроєкт" виготовлятиме медичний кисень

Державне підприємство "Зоря"-"Машпроєкт" поновило виробництво медичного кисню у зв’язку із загрозами поширення коронавірусу.

Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром".

"У відповідь на запит медичних установ міста Миколаїв у зв’язку із загрозами поширення коронавірусу, державне підприємство "Зоря"-"Машпроект", що входить до складу ДК "Укроборонпром", поновило виробництво медичного кисню, призупинене на початку 2020 року через відсутність попиту", - йдеться у повідомленні.

Підприємство має необхідне обладнання для виробництва кисню і багато років забезпечує власні потреби з технічного кисню для проведення зварювальних робіт.

До 2015 року підприємтсво було єдиним місцевим виробником медичного кисню для потреб Миколаєва і має відповідну ліцензію, а виробнича лінія проходить регулярну атестацію.

"Зоря-Машпроект" оперативно відгукнувся на запит медиків та інвестував власні кошти у постачання медичного кисню, оскільки атестаційні умови виробництва вимагають запровадження певних заходів з контролю якості медичного кисню. Підприємство може виробляти більш як 50 тисяч кубічних метрів медичного кисню на рік, що є надважливим для країни у ці дні. Зараз ми шукаємо додаткове обладнання для безперебійної роботи”, – розповів директор підприємства Денис Гордієнко.

На підприємстві пояснюють, що для виконання в подальшому всіх вимог та забезпечення безперебійної роботи лінії з виробництва медичного кисню протягом усього періоду епідемії, необхідно придбати резервне обладнання.

Наразі готується тендерна документація для закупівлі гігрометру, який коштуватиме підприємству близько 200 тис грн.

Заходи з атестації лінії попередньо оцінюють в аналогічну суму, втім, на підприємстві дані витрати розглядають як громадський обов’язок і гуманітарну необхідність.

ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" – один із лідерів світового газотурбобудування. Основний профіль підприємства – проєктування, виробництво та ремонт газових турбін для морських кораблів і суден, електроенергетики й газотранспортних магістралей.