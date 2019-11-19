Укроборонпром не виставлятиме

Укроборонпром не виставлятиме "Зорю" - "Машпроєкт" на приватизацію

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Укрінформ
Укроборонпром не планує подавати Фонду держмайна України (ФДУ) пропозиції щодо включення миколаївського державного підприємства НВКГ "Зоря"-"Машпроєкт" до переліку об’єктів держмайна, що підлягають приватизації.

Лист з відповідним текстом за підписом директора Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса оприлюднив у Facebook миколаївський екснардеп Артем Ільюк.

Лист надійшов у відповідь на запит громадської організації «Партія миколаївців».

«Приватизації "Зорі"-"Машпроєкт" не буде. Сотні підписів, які ми зібрали і звернення до Президента разом з урядом переконали владу не заграватися з ключовим миколаївським підприємством. Під час кількох поїздок до Києва мені дали усні гарантії, що приватизації не буде. А днями підкріпили це офіційним листом (фото - в коментарях)», - написав Ільюк.

Тема можливої приватизації цього, одного із бюджетоутворюючих підприємств Миколаєва, викликала широкий негативний резонанс у місті.

Миколаївське ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроєкт" - один з лідерів світового газотурбобудування. Наразі тут працюють 12 тисяч людей. Понад 90% його продукції йде на експорт.

Тут проєктують і виготовляють турбіни для кораблів, суден, електроенергетики, газотранспортних магістралей. Продукція комплексу поставляється в Індію, Китай, В'єтнам, Сінгапур, Південну Корею, Іран та інші країни.

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Як повідомлялося, НВКГ входило до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Але після того, як Верховна Рада України 2 жовтня визнала таким, що втратив чинність "Закон України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", це підприємство може бути невдовзі приватизоване.

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