Милованов назвав об'єкти, які не можна приватизовувати

Перелік майна до приватизації буде складатися за чіткими критеріями, певна частина підприємств залишиться у держвласності.

Про це в інтерв'ю "Прямому" сказав міністр економіки Тимофій Милованов.

"Давайте приватизацію розділимо на три частини. Перше — не все ми приватизуємо. Тобто є критерії, за якими ми визначаємося, що має бути приватизовано, а що не має. Ці критерії є стратегічність підприємства, сервісність підприємства і прибутковість". - сказав Милованов.

Він зазначив, що певні підприємства завжди будуть залишатися у власності держави, те саме стосується не тільки підприємств юридичних осіб, а й активів.

"Наприклад, аеропорти. Можливо, неважливі аеропорти можна зробити приватними. Але порти, вокзали, критичну інфраструктуру ми не можемо продавати. Акваторії портів… Тобто сам порт, можливо, і може бути приватним, а от купити акваторію і потім нікого туди не пускати — ми цього не допустимо. Тому певні аспекти інфраструктурні мають залишитися. У нас є університети, школи, лікарні тощо. Ми про це якось забуваємо, коли говоримо про приватизацію. У нас шалені обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегічні. І вони завжди будуть залишатися в державній власності", - сказав Милованов.

Також, за його словами, не можуть бути приватними підприємства, які виконують важливі сервісні функції, такі наприклад, як ДП "ProZorro".

Він також відзначив, що приватизація таких компаній, як "Укрзалізниця" потребує часу і може бути частковою.

"Тобто всі ці компанії будуть залишатися. Ми зараз створюємо Фонд національного багатства, і цей фонд буде ними керувати", - сказав Милованов.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило, що спільно з міністерствами та центральними органами управління було проаналізовано 1399 держпідприємств, які попередньо мають потенціал для роздержавлення, і 737 із них погоджені на приватизацію. Загальна вартість активів цих 737 підприємств складає понад 12 млрд гривень.

В Україні зараз 3643 об'єкти, в яких держава має більшу частку власності: 588 - це підприємства в зоні ООС або окупованому Криму, 115 - це підприємства сфери науки (Національна академія аграрних наук Національна Академія наук України) - самоврядні організації, які засновані на держвласності, але управляються загальними зборами своїх членів,. 766 - це стратегічні підприємства, які залишаються у державі - їх чекає реструктуризація з метою побудови ефективної системи корпоративного управління та робота на Фонд Національного багатства, 1261 - фактично банкрути, не ведуть ніякої діяльності - вони мають бути ліквідовані, щоб не бути тягарем для бюджету, 1006 - працюють, але не розвиваються - їх необхідно приватизувати.

Загальна вартість усіх активів 3643 підприємств - 3,733 млрд грн, дохід з усіх цих підприємств - 744 млрд грн.