Рада заборонила приватизацію підземних газосховищ

Верховна Рада проголосувала за усунення неузгодженостей у тексті закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". Внесено норму про заборону приватизації підземних газових сховищ.

Відповідне рішення підтримали 292 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили про те, що у нас можуть бути помилки. Вони є. Цими правками ми врегульовуємо питання, що газосховище, як і інші частини ГТС, залишаються у повній 100% власності держави. Ні оренда, ні відчуження, ні концесія, ні передача в управління... Я би хотів вибачитися, що ми допускаємо такі помилки. Сподіваюся, що надалі їх буде менше", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, представляючи документ у сесійній залі.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що правки попередньо узгодили з європейськими партнерами.

"Цей законопроєкт ми попередньо узгодили з нашими європейськими партнерами. Він дає нам можливість зробити сертифікацію та вийти на перемовини. Будь-яке зволікання є всупереч інтересам України", - наголосив Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" №2239-1.