Україна готова до припинення транзиту газу з РФ - Оржель

Україна прагне зберегти доходи від транзиту російського газу, однак готова до його припинення з 1 січня 2020 року.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент Укрінформу.

"Для України є пріоритетом отримання коштів за транспортування. Ми працюємо дуже активно з нашими європейськими партнерами, щоб підписати за новими європейськими правилами договір з Газпромом", - зазначив міністр.

Він нагадав, що в українських сховищах зараз зберігається 21,7 млрд кубометрів газу.

"Якщо говорити про газ - а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору - ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", - повідомив Оржель.

Він наголосив, що європейський договір виключає присутність політичних питань у переговорному процесі.

"Фактично ми використовуємо ті правила, які працюють у Європі. Нас не можна шантажувати. Якщо ми забезпечуємо транзит газу в Європу, якщо ми забезпечуємо чіткі визначені обсяги, це означає постійне постачання газу на ринки Європи... Це означає, що є конкуренція та зменшення ціни для європейських споживачів", - пояснив очільник Міненерго.