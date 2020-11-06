МХП та «Диригенти змін»: що допоможе встояти перед глобальною кризою

Що допоможе державам і бізнесам встояти перед глобальною кризою – головна тема онлайн-дискусії форуму «Диригенти змін».

МХП системно підтримує форум «Диригенти змін», який проводить компанія Deloitte. Як і минулого року, цьогоріч МХП виступив трансформаційним партнером заходу, повідомили Укрінформу в пресслужбі холдингу.

Зазначається, головний акцент дискусії – на тому, що допоможе державам і бізнесам встояти перед глобальною кризою, та де знайти нові ідеї для розвитку та зростання, попри тривалу невизначеність.

Спікери обговорили виклики, які стоять перед світом сьогодні, і які можуть виникнути в майбутньому.

«Я думаю, ключовий вибір – змінюватися і розвиватися або залишатися на місці. Аналоговий світ став крихкий, а цифровий – антикрихкий. І цифровізація бізнес-процесів сьогодні просто необхідна для нормального функціонування компаній. Зараз варто сприймати новий світ, як реальність і ставити собі запитання, що трапиться, якщо так буде завжди та знаходити нові можливості для руху вперед. Ми в МХП у рамках трансформації, в першу чергу, намагаємося відчувати нашого клієнта й споживача і створюємо продукти та сервіси для рішення їхніх задач і зняття «головного болю», - зазначив під час дискусії «Адаптивність&антикрихкість: сценарії розвитку для бізнесу і держави» директор департаменту інновацій МХП Микола Такзей.

Він порадив три наступні кроки, які може зробити середній бізнес, щоб вистояти в період невизначеності: прийняти реальність та поглянути на неї критично; вирішувати проблеми людей своїм продуктом та йти шляхом маленьких експериментів.

Також директор департаменту інновацій МХП висловив переконання, що не кожен експеримент буде вдалим. «Можливо, 5 спроб з 10 будуть невдалими. Або ж навіть 9. Чи всі 10. І доведеться все починати спочатку. Але не спробувати – означає вже програти. If you’re going through hell, keep going», - додав Такзей.

Участь у дискусії також взяли: Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ; Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії «Ефективні інвестиції»; Наталія Ємченко, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ.

Модератором виступив Андрій Длігач, генеральний директор Advanter Group.

У зв’язку з карантинними обмеженнями, цього разу форум проходить в онлайн-режимі. Листопад оголошено місяцем рефлексії та пошуку нових ідей.

А вже 19 листопада можна буде прослухати онлайн-дискусію на тему «Стратегії людського капіталу – погляд у майбутнє», в якій візьме участь заступник голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП Андрій Булах. Зареєструватися на безкоштовну онлайн-дискусію можна на сайті «Диригенти змін», додали в МХП.

На фото - Микола Такзей, директор департаменту інновацій МХП

Автор фото - Олександр Медведєв "НВ"