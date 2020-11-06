З початку року готівка в обігу зросла на понад 90 мільярдів - НБУ

За 9 місяців 2020 року обсяг готівки в обігу зріс на 90,8 млрд грн, або на 21,4%, - до 515,8 млрд грн станом на 1 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці.

"На 1 жовтня 2020 року в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 515,8 млрд грн, зокрема банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук). З початку цього року готівка в обігу зросла на 90,8 млрд грн, або на 21,4%. Проте, незважаючи на зростання готівки в обігу, її питома вага в грошовій масі залишається практично на рівні минулих років",- ідеться в повідомленні.

У Нацбанку пояснюють, що основний фактор зростання готівки в обігу – зменшення готівкових надходжень до кас банків за платіжними картками, за придбану іноземну валюту та торговельної виручки.

Загалом зростання готівки поза банками в Україні після спалаху COVID-19 і запровадження карантинних заходів не є унікальним явищем, аналогічні тенденції спостерігаються в більшості країн світу.

В Україні на зміну обсягів готівки в позабанківському обігу за 9 місяців 2020 року найбільше вплинуло посилення невизначеності через карантин та зростання попиту на готівку з мотиву завбачливості, а також те, що під час карантину громадяни скорочували купівлю дорогих товарів та товарів непершої необхідності, тож готівка менше поверталася з магазинів до банків.

Ще одним фактором , на думку НБУ, було зростання соціальних виплат у грошовій формі, зокрема пенсіонерам, які найчастіше надають перевагу готівці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 вересня в готівковому обігу перебувало 508,6 млрд грн, що на 19,6% більше, ніж на початок року.