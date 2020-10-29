Обсяг надходжень готівки до кас банків цьогоріч зменшився на 9,5% - НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень 2020 року зменшився на 9,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 1525,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.

«Загалом обсяг надходжень готівки до кас банків за дев’ять місяців 2020 року становив 1525,4 млрд грн. Це на 9,5% менше, якщо порівнювати з минулорічними показниками», - йдеться в повідомленні.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали операції клієнтів з використанням платіжних карток (35,1% від загального обсягу надходжень) та торговельна виручка (35,0% від загального обсягу надходжень).

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У Нацбанку зазначають, що за 9 місяців поточного року видача готівки із кас банків також зменшилися, але не так суттєво – на 3,8%. Відповідно її обсяг за цей період становив 1617,0 млрд грн. Найбільше банки видавали готівку за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (75,1% від загального обсягу видатків).