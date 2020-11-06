Аграрії зібрали зернові з 89% прогнозованих площ - Мінекономіки

Українські сільгоспвиробники станом на 5 листопада 2020 року зібрали 71,6 млн тонн основних культур із площі 22,08 млн га.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що у розрізі культур зібрано:

проса – 240,7 тис. тонн із 148,06 тис. га (98% площ);

гречки – 100,6 тис. тонн із площі 77,8 тис. га (99%);

соняшнику – 12,2 млн тонн із площі 6,1 млн га (96%);

сої – 2,5 млн тонн із площі 1,2 млн га (90%);

кукурудзи – 18,6 млн тонн із 3,8 млн га (69% площ).

Цукрових буряків накопано 5,7 млн тонн на 138,7 тис. га (64% площ).

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За інформацією пресслужби, за останній тиждень найбільші обсяги урожаю зібрані у Черкаській (200,2 тис. тонн), Хмельницькій (158,5 тис. тонн) та Житомирській (133,4 тис. тонн) областях.

Як повідомляв Укрінформ, на 2 листопада, за даними Мінекономіки, в Україні було намолочено майже 53,5 млн тонн зернових і зернобобових культур із13,5 млн га, або 88% площ до прогнозу. Озимі культури на цю дату було посіяно майже на 7,5 млн га (91% площ).