Цукрові заводи переробили 4 мільйони тонн буряків нового врожаю

Українські цукрові заводи за перших два місяці сезону 2020/2021 років переробили 4 млн тонн буряків нового врожаю; виготовлено майже 530 тис. тонн цукру.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані НАЦУ "Укрцукор".

«Станом на 5 листопада виготовлено 529,9 тис. т цукру та перероблено 4,03 млн т цукрових буряків», - зазначили в Асоціації.

Із 28 жовтня в Україні працюють уже 30 цукрових заводів.

Як повідомляв Укрінформ, сезон цукроваріння 2020/2021 маркетингового року (МР) офіційно розпочався в Україні 5 вересня.

За травневим прогнозом Укрцукру, виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році очікується на рівні 1,2 - 1,3 млн тонн, що на 15% менше, ніж попереднього року. Планувалося, що цьогоріч запрацюють 33 цукрових заводи, що на 2 більше, ніж торік (у 2019/2020 МР в Україні працював 31 цукровий завод).

За даними Мінекономіки, на 2 листопада в Україні накопано 5,1 млн тонн цукрових буряків на площі 124 тис. га (57% до прогнозу).