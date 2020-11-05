Цукрові заводи переробили 4 мільйони тонн буряків нового врожаю
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані НАЦУ "Укрцукор".
«Станом на 5 листопада виготовлено 529,9 тис. т цукру та перероблено 4,03 млн т цукрових буряків», - зазначили в Асоціації.
Із 28 жовтня в Україні працюють уже 30 цукрових заводів.
Як повідомляв Укрінформ, сезон цукроваріння 2020/2021 маркетингового року (МР) офіційно розпочався в Україні 5 вересня.
За травневим прогнозом Укрцукру, виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році очікується на рівні 1,2 - 1,3 млн тонн, що на 15% менше, ніж попереднього року. Планувалося, що цьогоріч запрацюють 33 цукрових заводи, що на 2 більше, ніж торік (у 2019/2020 МР в Україні працював 31 цукровий завод).
За даними Мінекономіки, на 2 листопада в Україні накопано 5,1 млн тонн цукрових буряків на площі 124 тис. га (57% до прогнозу).