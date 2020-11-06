Передбачені на 2021 рік кошти на медицину дадуть змогу провести справжню реформу - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що закладені в проєкті держбюджету на 2021 рік кошти на охорону здоров’я дадуть змогу розпочати справжню медичну реформу.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пандемія коронавірусу оголила лише частину тих проблем, яких є дуже багато. Саме тому в бюджеті на наступний рік уряд разом з народними депутатами заклав рекордну кількість коштів на охорону здоров’я – понад 156 млрд грн. Це мало не у два рази більше, ніж було у 2018 році, коли бюджет медицини становив 87 млрд грн. Я впевнений, що ефективне використання цих коштів, які ми закладаємо в бюджет, стане стартом для реалізації справжньої медичної реформи», - сказав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді 9 вересня заявляв, що на фінансування медицини необхідно виділяти щонайменше 5% ВВП.