Шмигаль запевняє, що уряд профінансує всі соцвиплати
Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.
"Уряд фінансує і буде далі фінансувати всі соціальні зобов'язання держави перед українцями", - запевнив Шмигаль.
Він також зауважив, що тема залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку викликала резонанс та маніпуляції в медійному просторі.
"Станом на 1 листопада, кошти на Єдиному казначейському рахунку склали 15,1 млрд грн... В 2018 році було сім місяців, коли сума на ЄКР на перше число звітного місяця була значно меншою. Наприклад, 1 липня 2018 року сума коштів складала 2 млрд грн", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що і в 2019 році був майже піврічний період, коли сума коштів на ЄКР була на перше число звітного місяця менш як 15 млрд грн і складала, наприклад, 1 березня 2019 року - 8,2 млрд грн.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок листопада знизилися до 15 млрд грн, зменшившись за місяць майже на третину.
Фото: КМУ