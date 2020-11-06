Шмигаль запевняє, що уряд профінансує всі соцвиплати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що держава продовжуватиме фінансувати соцвиплати, і назвав маніпуляціями інформацію у ЗМІ щодо залишків коштів на казначейському рахунку.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Уряд фінансує і буде далі фінансувати всі соціальні зобов'язання держави перед українцями", - запевнив Шмигаль.

Він також зауважив, що тема залишку коштів на Єдиному казначейському рахунку викликала резонанс та маніпуляції в медійному просторі.

"Станом на 1 листопада, кошти на Єдиному казначейському рахунку склали 15,1 млрд грн... В 2018 році було сім місяців, коли сума на ЄКР на перше число звітного місяця була значно меншою. Наприклад, 1 липня 2018 року сума коштів складала 2 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що і в 2019 році був майже піврічний період, коли сума коштів на ЄКР була на перше число звітного місяця менш як 15 млрд грн і складала, наприклад, 1 березня 2019 року - 8,2 млрд грн.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на початок листопада знизилися до 15 млрд грн, зменшившись за місяць майже на третину.

Фото: КМУ