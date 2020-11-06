Міненерго прогнозує виробництво електрики на 5,5% більше наступного року

Міністерство енергетики збільшило прогнозний баланс виробництва електроенергії у 2021 році на 5,5% порівняно з нинішнім роком.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міненерго.

«Відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на 2021 рік, загальний обсяг виробництва на наступний рік – 151,023 млрд кВт-год. Це на 5,5% (7,933 млрд кВт-год.) більше, ніж було передбачено прогнозним балансом на 2020 рік», - ідеться у повідомленнні.

Як повідомляв Укрінформ, виробництво електроенергії атомними електростанціями на наступний рік визначено з урахуванням пропозицій НАЕК «Енергоатом» на рівні 75,233 млрд кВт-год., або 50% у загальному обсязі виробництва в Україні.

Виробництво електроенергії на ТЕС заплановано на рівні 41,140 млрд кВт-год., або 27% у загальному обсязі.

Обсяги виробництва ТЕЦ та когенераційними установками з огляду на їх тепловий графік та з урахуванням фактичного відпуску електроенергії протягом цього року визначено на рівні 12,790 млрд кВт-год, або близько 8% у загальному обсязі.

Прогнозовані обсяги на ГЕС (5,287 млрд кВт-год.) визначено з урахуванням низької водності рік протягом останніх років. Виробництво електроенергії ГАЕС визначено на рівні 1,7 млрд кВт-год. Загалом водна генерація займе близько 5% в загальному обсязі.

Передбачені в прогнозному балансі обсяги виробництва електроенергії з альтернативних джерел (13,12 млрд кВт-год.) враховують можливі обмеження генерації СЕС і ВЕС на рівні 1,5 млрд кВт-год. Загалом очікується, що на ВДЕ припаде близько 9% загального обсягу виробництва.

Також, за прогнозами енергетиків, блок-станції вироблять 1,705 млрд кВт-год. – близько 1%.