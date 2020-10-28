Падіння цін на ринку електроенергії сталося через аномальне зниження попиту - Енергоатом

Минулого тижня в ЗМІ з'явився матеріал маніпулятивного й замовного характеру щодо ситуації, що склалася на «ринку на добу наперед» (РДН) 19–25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«Енергоатом-Трейдинг» надає об'єктивну оцінку ситуації, яка склалася на ринку:

«Ми побачили істотне зниження ціни електроенергії на ринку: минулого тижня на РДН з базовим графіком поставки ціна знизилася на 25% порівняно з попереднім тижнем.

Незважаючи на те, що у період 19–25 жовтня 2020 року споживання електричної енергії в Україні зросло лише на 7,7% порівняно з попереднім тижнем, у зв'язку з погодними факторами і початком опалювального сезону (дані ПрАТ «НЕК «Укренерго»), обсяг ринку РДН за аналізований період різко скоротився на 10%, при цьому загальний обсяг пропозиції на РДН практично не змінився. У той самий час на внутрішньодобовому ринку (ВДР) ми побачили різке зростання обсягів торгів – на 22% тиждень до тижня. Результатом аномального зниження обсягу попиту на РДН стало логічне поетапне зниження оптових цін на електроенергію.

Ситуацію на ринку загострила поява на РДН додаткових обсягів від трейдингових компаній, які подавали заявки на продаж «на добу наперед» за заниженими цінами, що спровокувало реакцію інших продавців, які також почали знижувати свої цінові заявки на РДН, стимулюючи подальше зниження ціни», йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що обвали цін на РДН траплялися й раніше і мали триваліший характер, тому подібні ринкові ризики Компанія враховує у своїй торговельній стратегії та вживає усіх необхідних заходів задля їхньої мінімізації.

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Подібне аномальне зниження цін на ринку зазвичай пов'язане з діями великих ринкових гравців, які штучно створюють або навпаки різко знижують попит на РДН, в такий спосіб маніпулюючи рівнем цін.