Коболєв пояснив, чому газзбути хочуть отримати доступ до газу Укргазвидобування

Газзбутові компанії хочуть отримати доступ до газу АТ "Укргазвидобування", щоб мати доступ до ресурсу, за який вони можуть не платити.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс - Україна" голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"По населенню і ситуації з газзбутами. Ми всім газзбутам пропонуємо купити у нас газ. За однієї умови, що вони досі не можуть сприйняти, це або передоплата, або гарантія розрахунків. Тоді - за ринковою ціною забирайте газ ... всі розповіді про необхідність надання доступу до газу "Укргазвидобування" - марення, придумане саме для того, щоб отримати навіть не доступ до газу "Укргазвидобування", а доступ до газу, за який вони зможуть не платити. Потрібно називати всі речі своїми іменами", - вважає Коболєв.

Він пояснив, що газзбути мають величезну клієнтську базу і що більша частина побутових споживачів з цієї клієнтської бази - інертна, і швидко від них не піде.

"Але при цьому ми розуміємо, що ця клієнтська база платить добре. Платить, приблизно, 100%. Чому газзбути вважають, що вони можуть зібрати 100% грошей з населення, а з нами не розрахуватися на 100%, нам абсолютно не зрозуміло. Ми вважаємо, що це не правильно, ми цю позицію відстоюватимемо", - зазначив Коболєв.

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За його словами, в парламенті знаходиться законопроект, яким пропонується створити аукціонний комітет з визначення ціни газу нашого видобутку.

"Це ж копія ситуації з визначенням ціни продажу "Укрнафти". Чисте копіювання діючої схеми, коли група чиновників, яких я особисто в очі ніколи не бачив, приймають рішення, за якою ціною" Укрнафті "продавати нафту. Те ж саме хочуть спроектувати на "Нафтогаз". Там, напевно, ще будуть умови оплати внесені, і ми знову отримаємо схему ПСО, тільки з іншого боку. Буде група компаній, вони приходитимуть, забиратимуть газ, за ​​нього не розраховуватимуться або платитимуть якусь мінімальну ціну, і робитимуть з ним, що захочуть", - висловив думку глава НАК.

У ЗМІ 4 листопада з'явилися повідомлення про те, що постачальник природного газу - ТОВ «Вінницягаз Збут» і і 15 інших постачальників газу звернулися з заявою до Антимонопольного комітету України про те, що Нафтогаз України порушує законодавство про захист економічної конкуренції, "що було б неможливим в умовах вільного доступу інших постачальників до ресурсу внутрішнього видобутку".