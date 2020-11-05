Авіакомпанія «Мотор Січ» поновлює рейси до Мінська

Авіакомпанія «Мотор Січ» поновлює рейси до Мінська

Укрінформ
Авіакомпанія «Мотор Січ» заявила про відновлення рейсів із Запоріжжя до Мінська.

Про це авіаперевізник повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"З 13 грудня Авіакомпанія Мотор Січ відновить польоти між Запоріжжям і Мінськом. Рейси виконуватимуться по понеділках, середах, п'ятницях і неділях", - йдеться в пості.

В будні рейси із Запоріжжя вилітатимуть о 06.45, прибуття до Мінська о 10.00. Виліт з Мінська о 18:05, прибуття в Запоріжжя о 19:20.

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По неділях рейси вилітатимуть із Запоріжжя о 07.45, прибуття до Мінська об 11.00.

Виліт з Мінська о 15:00, прибуття в Запоріжжя о 16:15.

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