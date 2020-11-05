Авіакомпанія «Мотор Січ» поновлює рейси до Мінська

Авіакомпанія «Мотор Січ» заявила про відновлення рейсів із Запоріжжя до Мінська.

Про це авіаперевізник повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"З 13 грудня Авіакомпанія Мотор Січ відновить польоти між Запоріжжям і Мінськом. Рейси виконуватимуться по понеділках, середах, п'ятницях і неділях", - йдеться в пості.

В будні рейси із Запоріжжя вилітатимуть о 06.45, прибуття до Мінська о 10.00. Виліт з Мінська о 18:05, прибуття в Запоріжжя о 19:20.

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По неділях рейси вилітатимуть із Запоріжжя о 07.45, прибуття до Мінська об 11.00.

Виліт з Мінська о 15:00, прибуття в Запоріжжя о 16:15.