Авіакомпанія Ryanair повертається у Херсон

Міжнародний лоукостер Ryanair відкрив продаж квитків на два відновлені рейси: Краків - Херсон - Крaків та Катовіце - Херсон – Катовіце.

Як передає Укрінформ, про це 28 жовтня під час брифінгу повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Уже навесні 2021 року жителі та гості нашої області зможуть знову скористатися авіарейсами міжнародної авіакомпанії Ryanair, які було запущено у грудні минулого року. Авіакомпанія вже відкрила продаж квитків на два відновлені рейси: Краків - Херсон - Крaків та Катовіце - Херсон – Катовіце», - зазначив Гусєв.

Як інформували в ОДА, авіарейс Краків - Херсон - Крaків планують здійснювати двічі на тиждень – по вівторках та суботах, починаючи з 30 березня 2021 року. Рейс Катовіце - Херсон – Катовіце планують відновити з 28 березня 2021 року. Авіаперевезення здійснюватимуть щосереди та щонеділі.

Наразі регулярні авіарейси з Херсонщини здійснюють дві авіакомпанії: Turkish Airlines (два щотижневих рейси зі Стамбула) та Windrose ( 5 щотижневих рейсів до Києва).

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Як повідомляв Укрінформ, близько 10 тис. осіб скористалися авіарейсами Краків - Херсон - Крaків та Катовіце - Херсон – Катовіце лоукостера Ryanair із січня до середини березня 2020 року. Вони були відкриті у грудні минулого та січні цього року, відповідно.