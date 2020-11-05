Мінцифри співпрацюватиме з ФДМУ для допомоги підприємцям

Міністерство цифрової трансформації України та Фонд державного майна підписали меморандум, відповідно до якого відомства спільно надаватимуть допомогу українським підприємцям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що співпраця з Фондом сприятиме поінформованості та доступу до інформації підприємців та бізнес-початківців про вакантні пропозиції для оренди чи приватизації державного майна. Зокрема на сайті Дія.Бізнес підприємці зможуть дізнатися, на яких умовах можна взяти в оренду або приватизувати державну нерухомість для започаткування або розвитку власного бізнесу.

Також співробітництво передбачає створення навчальних онлайн-курсів та освітніх програм щодо участі представників бізнесу в електронних аукціонах з продажу об’єктів приватизації та передачі в оренду державного майна.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що в рамках національного проєкту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес співпраця з Фондом держмайна відкриває додаткові можливості для підприємців. «Дуже часто у тих, хто вирішив відкрити власну справу, не вистачає фінансових ресурсів на нерухомість, необхідну для ведення бізнесу. Простий і зручний доступ до інформації про купівлю або оренду державного майна фактично спростить відкриття бізнесу», - зауважила вона.

Заступник голови Фонду держмайна Юлія Бєлова також наголосила, що необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед підприємців щодо питань оренди та приватизації державного майна. «Завдяки співпраці з Мінцифрою ми зможемо ефективно поширити інформацію про прозору приватизацію та оренду держмайна саме серед спільноти підприємців», - додала Бєлова.