Мінцифри спільно з Facebook запустили навчальний онлайн-центр для малого бізнесу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінцифри.
Зазначається, що на сайті освітнього хабу будуть опубліковані тренінги про просування бізнес-проєктів в онлайні, створення креативного контенту та приклади ефективного використання цифрових інструментів українськими підприємствами, які допоможуть їм відновити роботу після карантину.
Також тренінги будуть доступні в національній онлайн-школі для підприємців на платформі Дія.Бізнес.
Онлайн-тренінги підготували експерти Facebook. Теми тренінгів охоплюють ефективне представлення компанії в онлайні, побудову бренду в соціальних мережах, формування відносин із клієнтами, створення цікавого та привабливого контенту за допомогою безкоштовних мобільних додатків.
Окрім тренінгів, платформа включатиме низку відео- та письмового контенту, спрямованих на те, щоб допомогти підприємцям бути краще підготовленими до цифрової трансформації.