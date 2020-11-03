Мінцифри спільно з Facebook запустили навчальний онлайн-центр для малого бізнесу

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Facebook оголошують про запуск центру безкоштовного та інтерактивного онлайн-навчання для малих і середніх підприємств SMB Hub Ukraine.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що на сайті освітнього хабу будуть опубліковані тренінги про просування бізнес-проєктів в онлайні, створення креативного контенту та приклади ефективного використання цифрових інструментів українськими підприємствами, які допоможуть їм відновити роботу після карантину.

Також тренінги будуть доступні в національній онлайн-школі для підприємців на платформі Дія.Бізнес.

Онлайн-тренінги підготували експерти Facebook. Теми тренінгів охоплюють ефективне представлення компанії в онлайні, побудову бренду в соціальних мережах, формування відносин із клієнтами, створення цікавого та привабливого контенту за допомогою безкоштовних мобільних додатків.

Окрім тренінгів, платформа включатиме низку відео- та письмового контенту, спрямованих на те, щоб допомогти підприємцям бути краще підготовленими до цифрової трансформації.