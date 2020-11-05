Укроборонпром змінив керівника ДП «Антонов»

Державний концерн «Укроборонпром» призначив Сергія Бичкова виконуючим обов’язки генерального директора підприємства ДП «Антонов».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

«Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого входить ДП «Антонов», призначив Сергія Бичкова виконуючим обов’язки генерального директора підприємства. Сергій Бичков обіймав посаду віце-президента, виконавчого директора ДП «Антонов» з вересня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Бичков починав роботу на підприємстві 1969 року інженером-технологом.

Нині має науковий ступінь доктора технічних наук, професор, відзначений низкою державних нагород та почесних звань, зокрема, орденом «За заслуги» І ступеню, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також є кавалером Національного ордену Франції «За заслуги».

У концерні висловили сподівання, що Олександр Лось, який раніше обіймав посаду президента ДП «Антонов» та був звільнений за власним бажанням, залишиться працювати на підприємстві заступником генерального директора з проектування.

Фото: МВС України