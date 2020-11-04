В Україні почала працювати комісія з регулювання азартних ігор
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, під час засідання робочої групи з азартних ігор обговорено проєкт постанови щодо цього напрямку.
«Під час засідання до складу робочої групи були включені голова та члени комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Учасники обговорили проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор». Новообраний голова комісії Іван Рудий повідомив, що комісія вже розпочала свою роботу: оформлені реєстраційні документи, отримана печатка та почалась процедура відкриття розрахункового рахунку у Державній казначейській службі України», - написав Немчінов.
За його словами, документ регулюватиме види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України. Зокрема, діяльність у цій сфері буде проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій. Саме ця комісія здійснюватиме їх видачу і розробить ліцензійні умови для кожного виду діяльності з урахуванням особливостей різних сфер.
Ліцензійні умови з’являться найближчим часом у відкритому доступі для публічного обговорення, після чого будуть винесені на затвердження урядом, зауважив урядовець.
Окрім того, проєктом постанови пропонується встановити вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також визначити перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
Як повідомлялося, Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні Комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.
Кабмін 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.