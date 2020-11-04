В Україні почала працювати комісія з регулювання азартних ігор

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вже розпочала свою роботу.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, під час засідання робочої групи з азартних ігор обговорено проєкт постанови щодо цього напрямку.

«Під час засідання до складу робочої групи були включені голова та члени комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Учасники обговорили проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор». Новообраний голова комісії Іван Рудий повідомив, що комісія вже розпочала свою роботу: оформлені реєстраційні документи, отримана печатка та почалась процедура відкриття розрахункового рахунку у Державній казначейській службі України», - написав Немчінов.

За його словами, документ регулюватиме види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України. Зокрема, діяльність у цій сфері буде проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій. Саме ця комісія здійснюватиме їх видачу і розробить ліцензійні умови для кожного виду діяльності з урахуванням особливостей різних сфер.

Ліцензійні умови з’являться найближчим часом у відкритому доступі для публічного обговорення, після чого будуть винесені на затвердження урядом, зауважив урядовець.

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Окрім того, проєктом постанови пропонується встановити вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також визначити перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Як повідомлялося, Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні Комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

Кабмін 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.