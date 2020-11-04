Нацбанк розробляє Національну стратегію фінансової інклюзії

Національний банк розпочинає роботу над Національною стратегією фінансової інклюзії в Україні, втілення якої має забезпечити максимальний доступ населення до фінансових послуг та продуктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Сьогодні, 4 листопада, розпочинається робота над Національною стратегією фінансової інклюзії в Україні, ініційована Національним банком України та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), яка є частиною Групи Світового банку. Цей проєкт реалізовується в партнерстві та за фінансування Державного секретаріату економічних справ Швейцарії (SECO) та Фонду ефективного корпоративного управління уряду Великої Британії в Україні (GGF).

Національна стратегія з підвищення фінансової інклюзії покликана вирішити низку проблемних питань. Чимало громадян в Україні досі не мають рахунків у фінансових установах, не заощаджують кошти та не користуються кредитами. Також українці досі часто використовують платіжні картки просто для зняття готівки в банкоматі, а не для зручних безготівкових платежів.

«Наша ціль – максимальний доступ до фінансових послуг та продуктів для всіх українців. Ми не маємо права нікого залишити за бортом. Від наших спільних зусиль сьогодні залежить, у якій країні ми будемо жити в майбутньому: комфортній, фінансово інклюзивній та сучасній чи в такій, де велика частина населення по суті перебуває поза фінансовою системою країни», – зазначив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Більша залученість до фінансової системи та активніше користування послугами, зокрема депозитами, послугами з переказу коштів, кредитування, страхування тощо, дозволять громадянам задовольнити свої потреби та в кінцевому підсумку поліпшити власний добробут.

Втілення Національної стратегії фінансової інклюзії в Україні має забезпечити фізичний чи дистанційний доступ до фінансових послуг для усіх громадян, у тому числі й для жителів сільських та важкодоступних регіонів. Також має сприяти розвитку дистанційних каналів обслуговування клієнтів та нових фінансових послуг, покращити якість фінансових послуг через посилення захисту прав споживачів фінансових установ, підвищити фінансову грамотність громадян та сприяти розвитку базових фінансових послуг – депозити, кредитування та страхування.

Проблему низької залученості громадян до фінансової системи неможливо вирішити без системної роботи та участі широкого кола партнерів. Тому профільні міністерства, фінансові регулятори, міжнародні партнери, представники банків, небанківських установ, а також бізнесу долучилися до розроблення та втілення стратегії спільно з Національним банком та IFC.

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IFC, підрозділ Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, діяльність якого сфокусована на приватному секторі ринків, що формуються. IFC працює в понад 100 країн, використовуючи власний капітал, експертизу та вплив для створення ринків та можливостей у країнах, що розвиваються. У 2020 фінансовому році IFC інвестовано $22 мільярди в приватні компанії та фінансові інститути країн, що розвиваються, що сприяло посиленню здатності приватного сектору подолати бідність та підвищити загальний добробут.

SECO – центр компетенції зі Швейцарії, який займається усіма основними питаннями економічної політики. Його зусилля спрямовані на досягнення сталого зростання та зменшення бідності в країнах-партнерах. Мета роботи центру – створення та поліпшення робочих місць, підтримка торгівлі та конкурентоспроможності, підтримка ефективних інститутів.