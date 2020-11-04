Мінфін анонсував реалізацію проєкту із електрифікації залізниці за кошти ЄБРР

Реалізація першого проєкту із електрифікації залізниці за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочнеться в 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Команда Міністерства фінансів спільно з представниками ЄБРР переглянули портфель проєктів, які вже реалізуються в Україні та тих, які зараз перебувають на етапі підготовки.

Одним із проєктів є електрифікація залізниці Долинська – Миколаїв – Колосівка. Кредитна угода з ЄБРР на суму 150 млн євро за цим проєктом була ратифікована в грудні минулого року. (ЄІБ співфінансує цей проєкт ще на суму 150 млн євро).

«Зараз проходить тендерна процедура, та наступного року розпочнуться роботи з електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв загальною протяжністю 148 кілометрів. Реалізація цього проєкту підвищить пропускну спроможність залізниці в напрямку Миколаївського портового кластеру, який є одним із найбільших в Україні та щорічно обробляє понад 25 мільйонів тон вантажів. Електрифікація цієї ділянки також дозволить запустити швидкісні електропоїзди Інтерсіті+ сполученням Київ – Миколаїв, з тривалістю поїздки близько 5 годин. Хочу зауважити, що реалізація цього проєкту також суттєво покращить екологічну ситуації в Миколаєві, оскільки в результаті переходу з дизельних на електричні поїзди буде істотно знижено рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу», - зауважив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Також до кінця 2020 року Укрзалізниця повинна визначитися із електрифікацією лінії Колосівка-Миколаїв, протяжністю 105 км, яка також може бути профінансована за кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ.

ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. На стадії реалізації знаходиться 8 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом кредитів на суму в 1 701,0 млн євро. Обсяг використання коштів кредитів ЄБРР за цими проєктами станом на 1 листопада 2020 року – 915,2 млн євро (53,8% загальної суми кредиту).