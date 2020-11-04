Мінфін анонсував реалізацію проєкту із електрифікації залізниці за кошти ЄБРР

Мінфін анонсував реалізацію проєкту із електрифікації залізниці за кошти ЄБРР

Укрінформ
Реалізація першого проєкту із електрифікації залізниці за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочнеться в 2021 році. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Команда Міністерства фінансів спільно з представниками ЄБРР переглянули портфель проєктів, які вже реалізуються в Україні та тих, які зараз перебувають на етапі підготовки.

Одним із проєктів є електрифікація залізниці Долинська – Миколаїв – Колосівка. Кредитна угода з ЄБРР на суму 150 млн євро за цим проєктом була ратифікована в грудні минулого року. (ЄІБ співфінансує цей проєкт ще на суму 150 млн євро).

«Зараз проходить тендерна процедура, та наступного року розпочнуться роботи з електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв загальною протяжністю 148 кілометрів. Реалізація цього проєкту підвищить пропускну спроможність залізниці в напрямку Миколаївського портового кластеру, який є одним із найбільших в Україні та щорічно обробляє понад 25 мільйонів тон вантажів. Електрифікація цієї ділянки також дозволить запустити швидкісні електропоїзди Інтерсіті+ сполученням Київ – Миколаїв, з тривалістю поїздки близько 5 годин. Хочу зауважити, що реалізація цього проєкту також суттєво покращить екологічну ситуації в Миколаєві, оскільки в результаті переходу з дизельних на електричні поїзди буде істотно знижено рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу», - зауважив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Також до кінця 2020 року Укрзалізниця повинна визначитися із електрифікацією лінії Колосівка-Миколаїв, протяжністю 105 км, яка також може бути профінансована за кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ.

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ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. На стадії реалізації знаходиться 8 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом кредитів на суму в 1 701,0 млн євро. Обсяг використання коштів кредитів ЄБРР за цими проєктами станом на 1 листопада 2020 року – 915,2 млн євро (53,8% загальної суми кредиту).

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