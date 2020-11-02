Ощадбанк оскаржить рішення АМКУ щодо штрафу в 1 мільйон

АТ «Ощадбанк» оскаржить рішення Антимонопольного комітету щодо штрафу в 1 млн грн, оскільки вважає його незаконним та необґрунтованим.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі банку.

Ощадбанк вважає ухвалене рішення АМКУ незаконним та необґрунтованим, тому після отримання повного тексту цього рішення його буде оскаржено в судовому порядку в передбачені чинним законодавством строки.

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Як повідомляв Укрінформ, тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) на засіданні 30 жовтня 2020 року прийняла рішення оштрафувати ПАТ «Державний ощадний банк України» на 1 057 865 грн за вчинення порушення у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого комітету у встановлений ним строк.