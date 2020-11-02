АМКУ оштрафував Ощадбанк на понад 1 мільйон за неподання інформації

Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України (АМКУ) на засіданні 30 жовтня 2020 року прийнято рішення оштрафувати ПАТ «Державний ощадний банк України» на 1 057 865 грн за вчинення порушення у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого комітету у встановлений ним строк.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що значний розмір штрафу пов'язаний із врахуванням комітетом обтяжуючих обставин справи під час прийняття рішення. Так, ПАТ «Державний ощадний банк України» не надав інформацію, яка вимагалась АМКУ з метою збору доказів та доведення або спростування ознак порушення у вигляді здійснення концентрації без дозволу органів комітету.

Відомство проводило розслідування дотримання вимог законодавства при набутті Ощадбанком у власність активів, які мають ознаки єдиного майнового комплексу, шляхом стягнення звернення на заставне майно.

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В комітеті звертають увагу на те, що законодавством не передбачено звільнення банківських установ від необхідності отримання дозволу на концентрацію, незважаючи на захист банком своїх прав як кредитора (за винятком ситуацій, які передбачені пунктом 5 частини третьої статті 22 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»).

«Відмова ПАТ «Державний ощадний банк України» у наданні інформації на вимогу Комітету призвела до неможливості встановлення дійсних обставин та завершення розслідування. Тобто, це призвело до неможливості виконання Комітетом покладених на нього обов’язків», - підкреслюють в АМКУ.