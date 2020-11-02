ДПЗКУ впроваджує пільговий період на зберігання зернових

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) впроваджує пільговий період на зберігання пізніх зернових та олійних культур задля підтримки сільгосптоваровиробників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

У корпорації зауважили, що на період пільгового періоду плата за зберігання не нараховуватиметься протягом 60 днів і пільги розповсюджуються тільки на послугу зі зберігання зерна.

«Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні в цілому та в агропромисловій галузі, зокрема, ми, як лідер на ринку зберігання зернових, прийняли рішення підтримати сільгоспвиробників та запровадили пільгове зберігання зернових та олійних культур на філіях корпорації. Сподіваємось, що це стане суттєвою підтримкою для аграріїв, допоможе їм заощадити кошти і краще підготуватись до наступної посівної», – зазначив в.о. голови правління корпорації Василь Коваленко.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ «ДПЗКУ» за цьогорічною форвардною програмою закупило в українських агровиробників 109,5 тис. тонн зерна на 328,38 млн грн.

Державна зернова корпорація має розгалужену мережу у вигляді 49 власних філій у 20 регіонах України для здійснення сільськогосподарськими товаровиробниками поставки продукції.