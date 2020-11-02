Конституційний суд ще не розглядав подання щодо ринку землі

У Конституційному суді заявляють, що суд іще не приступав до розгляду справи за поданнями народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Водночас у порядку денному на 2 листопада передбачений розгляд справи за поданням нардепів щодо тлумачення норм Основного Закону стосовно права власності на землю.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

“Сьогодні, 2 листопада, Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. Ця справа розглядалася на пленарному засіданні Суду у формі усного провадження 19 грудня 2019 року”, - вказують у КС.

При цьому зазначається, що об’єднане подання нардепів щодо конституційності закону, який скасовує дію мораторію на продаж аграрної землі, ще не розглядалося на усних слуханнях за участю всіх залучених учасників справи.

“Розгляд вказаної справи на пленарному засіданні Суду у формі усного провадження було заплановано на 29 вересня 2020 року, однак у зв’язку з клопотанням представника Президента України у Конституційному Суді України про відкладення розгляду зазначеної справи через неможливість узяти особисту участь у пленарному засіданні, її розгляд відкладено”, - інформують у суді.

Як повідомлялося, у 2019 році 46 народних депутатів направили подання до КС щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції.

У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

Також КС розглядає на відповідність Конституції закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Серед іншого, закон з 1 липня 2021 року скасовує дію мораторію на продаж аграрної землі.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з-поміж громадян України, територіальні громади, а також держава.

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4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили нардепи від фракції БЮТ.

15 травня до КС надійшло іще одне подання - 53-ох народних депутатів щодо конституційності так званого закону про ринок землі. Подання направили депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.