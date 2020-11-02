Аграрії звернулися до Зеленського через розслідування незаконного відчуження земель

Аграрії закликали Президента Володимира Зеленського сприяти ухваленню законопроєктів щодо дерегуляції у сфері земельних відносин та взяти від контроль розслідування незаконного відчуження сільськогосподарських земель.

Про це йдеться у листі громадської спілки "Всеукраїнський аграрний форум" (ВАФ), який є у розпорядженні Укрінформу.

"Аграрна бізнес-спільнота вітає політичну волю керівництва держави у наведенні врешті-решт ладу в земельних відносинах та підтримує ініціативи Держгеокадастру України щодо проведення її глибокої дерегуляції та перетворення в сервісну організацію, а також завершення процедури інвентаризації земель сільськогосподарського призначення й передачі усіх функцій по розпоряджанню земельними ділянками об'єднаним територіальним громадам. Упевнені, що управління землею повинно відбуватися на місцях, а не з чиновницьких кабінетів Держгеокадастру", - підкреслили представники аграрної спільноти.

У цьому контексті вони просять Президента сприяти якнайскорішому ухваленню Верховною Радою важливих земельних законопроєктів №2194 і №2195, які, на їхню думку, мають запровадити зазначену дерегуляцію у сфері земельних відносин, мінімізувати контакт громадянина з чиновниками, запровадити цифрову трансформацію Держгеокадастру та електронні аукціони.

Крім того, аграрії наголосили, що вкрай важливим є проведення розслідувань скоєних злочинів щодо незаконного відчуження земельних ділянок с/г призначення.

"На нашу думку, згадані розслідування потребують особистого контролю Президента України та залучення громадськості задля забезпечення публічності та професійної оцінки даного процесу", - зазначається у зверненні.

Водночас аграрії запевнили, що аграрна громадськість позитивно сприймає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності, яка має відбутися відповідно до указу Президента.

"Організації-члени ВАФ впевнені, що за рахунок збільшення надходжень до місцевих бюджетів від здачі в оренду цих земельних ділянок відбудеться не лише комплексний розвиток сільської місцевості і, як наслідок, покращення якості життя на селі, а й підвищення ефективності ведення с/г виробництва на певних територіях", - відзначено в листі.

Аграрії переконані, що виважена та прозора політика у сфері земельних відносин сприятиме економічному розвитку України та покращенню умов ведення сільськогосподарської товарного виробництва.

Листа підписали керівники ВАФ, Аграрного союзу України, Всеукраїнської аграрної ради, Всеукраїнської асоціації громад, Союзу птахівників України, Української аграрної конфедерації та Українського клубу аграрного бізнесу.

Як повідомлялося, 15 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.Верховна Рада 31 березня ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". 28 квітня Президент підписав цей закон.

Законом з 1 липня 2021 року скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021-го до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі - не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.