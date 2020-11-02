Відсторонення голови Держінспекції містобудування: суд просять зупинити розпорядження уряду

Юрій Васильченко просить Окружний адміністративний суд міста Києва зупинити розпорядження Кабінету Міністрів України про відсторонення його з посади голови Держінспекції містобудування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва просять вжити заходи забезпечення позову та зупинити розпорядження уряду, яким було відсторонено Юрія Васильченка від виконання повноважень на посаді голови Державної інспекції містобудування України. З відповідною заявою до подання позову звернувся Юрій Васильченко», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, він вважає наявними підстави для зупинення дії розпорядження КМУ від 22 жовтня 2020 року як такого, що порушує його право на працю та отримання заробітної плати.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів відсторонив 22 жовтня Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.