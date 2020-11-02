«Гарантований покупець» розрахувався на 80% із виробниками «зеленої» електрики

ДП «Гарантований покупець» станом на 30 жовтня 2020 року розрахувався із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за вересень на 80,1%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті підприємства.

«Державне підприємство «Гарантований покупець» продовжує оплачувати «зелену» електроенергію. Станом на 30 жовтня 2020 року виробники електроенергії з альтернативних джерел отримали 3,7 млрд грн за товарну продукцію вересня, що складає 80,1% від її загальної вартості», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що «Гарантований покупець» у взаємовідносинах із «зеленою» генерацією застосовує рівний підхід до всіх контрагентів: виплати проводяться відповідно до вимог, прописаних у Порядку купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом; перерахування коштів виробникам відбувається невідкладно – щойно підприємство отримує необхідні для розрахунку кошти; розподіл отриманої суми проводиться пропорційно до обсягів відпущеної виробником продукції.

Як повідомлялося, рівень розрахунків ‌ ‌із‌ ‌виробниками «зеленої»‌ електроенергії ‌у травні‌-‌липні‌ ‌2020‌ ‌року‌ ‌не‌ ‌перевищував‌ ‌5%.‌ ‌Завдяки‌ ‌Меморандуму‌ між урядом та виробниками ВДЕ,‌ «зелені‌ ‌тарифи» дещо знизилися, що дозволило ‌зменшити‌ ‌загальний‌ ‌обсяг‌ ‌виплат‌ ‌лише‌ ‌за‌ ‌серпень‌ ‌на‌ ‌суму‌ ‌понад‌ ‌600‌ ‌млн‌ ‌грн.‌ ДП «Гарантований покупець» повністю розрахувався‌ за‌ ‌серпень‌ із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел ‌енергії.