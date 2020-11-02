Результати «аудиту держави» будуть представлені цього тижня – Стефанчук

Результати "аудиту держави" планують представити поточного тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради.

"Я інформую, що цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Тобто фактично ми будемо мати можливість побачити чек за вечірку в 30 років незалежності України, і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз", - зазначив він.

Окрім цього, за його словами, найближчим часом на вимогу Президента буде представлена Стратегія економічного розвитку до 2030 року.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище, що Україні потрібні чітке бачення та стратегія розвитку економіки, розрахована до 2030 року.

У цьому зв’язку Зеленський відзначив, що разом із результатами аудиту держави чекає на презентацію економічних векторів України, розрахованих до 2030 року.