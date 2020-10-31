Шмигаль пояснив зростання доходів Укрспирту

Збільшення прибутку ДП "Укрспирт" відбулося завдяки успішній реформі державних підприємств.

Про це написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"За 9 місяців 2020 року Укрспирт отримав на 63% більше прибутку, ніж за аналогічний період 2019 року. Кількість сплачених податків зросла на 100 млн грн. Це результат реформи державних підприємств, які тепер працюють на бюджет держави, а не на окремих ділків", - переконаний глава уряду.

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Як повідомлялося, за 9 місяців 2020 року "Укрспирт" отримав 28,1 млн грн чистого прибутку - це на 63,4% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (17,2 млн грн).

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Також запущений процес приватизації об'єктів держпідприємства. У жовтні знайшлися покупці 4 об'єкти ДП "Укрспирт" на загальну суму понад 200 млн грн. Водночас аукціон з продажу Хоростківського спиртзаводу ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 62,75 млн грн не відбувся, завод виставлять на повторний аукціон зі зниженням стартової ціни.