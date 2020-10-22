Промислову нерухомість Укрспирту продали через Prozorro за 53 мільйони

Окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 22 жовтня 2020 року продали на аукціоні Prozorro.Продажі за 53 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це написала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді у Фейсбук.

«Сьогодні на аукціоні Prozorro.Продажі було продано окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» за 53 млн грн, що перевищує стартову ціну майже утричі», - написала Панаіотіді.

Вона зазначила, що в ауціоні брало участь 5 учасників, переможцем стала компанія ТОВ «АМЕЛАНД».

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Як йдеться на сторінці аукціону Prozorro.Продажі, окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» – це промислова нерухомість, яка розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський р-н, с. Дружне, вул.Промислова (Жовтнева) 25, 39, 40, 41. Перелік складається з 674 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Стартова ціна аукціону – 19, 838 8 млн грн без ПДВ.