Промислову нерухомість Укрспирту продали через Prozorro за 53 мільйони
Як передає Укрінформ, про це написала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді у Фейсбук.
«Сьогодні на аукціоні Prozorro.Продажі було продано окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» за 53 млн грн, що перевищує стартову ціну майже утричі», - написала Панаіотіді.
Вона зазначила, що в ауціоні брало участь 5 учасників, переможцем стала компанія ТОВ «АМЕЛАНД».
Як йдеться на сторінці аукціону Prozorro.Продажі, окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» – це промислова нерухомість, яка розташована за адресою: Вінницька область, Калинівський р-н, с. Дружне, вул.Промислова (Жовтнева) 25, 39, 40, 41. Перелік складається з 674 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Стартова ціна аукціону – 19, 838 8 млн грн без ПДВ.