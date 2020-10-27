Укрспирт сплатив понад 424 мільйони податків і зборів

ДП «‎Укрспирт»‎ за три квартали 2020 року сплатило 424,21 млн грн податків і зборів у державний бюджет, на 100,89 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.

За словами в. о. директора ДП «‎Укрспирт»‎ Сергій Блескуна, найбільше зростання у порівнянні з тогорічним показником спостерігається у сплаті дивідендів (+36,7 млн грн), ПДВ (+26 млн грн) та акцизу (+18,38 млн грн).

При цьому, зазначив Блескун, у третьому кварталі 2020 року виробництво спирту на ДП «Укрспирт» зменшилось у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

«На це вплинув такий об’єктивний фактор, як демонополізація. З 1 липня покупці мають змогу купувати спирт на відкритому ринку — в інших державних заводів-виробників. Ще одним фактором стало драматичне зростання цін на сировину — кукурудзу та пшеницю, що призвело до певного погіршення рентабельності у третьому кварталі», - повідомив керівник Укрспирту.

Як повідомлялося, з 1 липня в Україні відбулася демонополізація спиртової галузі, а тобто — низка інших державних заводів (які не входять до ДП «Укрспирт») отримали власні ліцензії на оптову торгівлю спиртом і почали конкурувати за покупців на ринку.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Укрспирт спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції.

Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП «Укрспирт». ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.