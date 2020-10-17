На першому етапі приватизації на аукціони виставлять 30 заводів Укрспирту - Шмигаль

На першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Державне підприємство «Укрспирт» у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції. За оцінками Фонду держмайна через тіньові схеми в спиртовій галузі бюджет щороку недоотримує 8-10 млрд грн. Тепер цьому покладено край. Минулого року парламент ухвалив закон, яким демонополізував виробництво спирту, а цього тижня відбулася історична подія — приватизація першого спиртового заводу у Немирові», – написав Шмигаль.

Він зазначив, що фінальна ціна виявилася на 5 млн грн більше за стартову, а головне те, що актив придбав профільний інвестор. Це означає додаткові інвестиції у підприємство, а як наслідок — збільшення кількості робочих місць та надходжень до бюджету громади.

«Загалом, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять у склад державного підприємства «Укрспирт», - підсумував Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.

Фото: kmu.gov.ua