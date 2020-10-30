Регулятор схвалив стимулюючі тарифи для трьох обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 30 жовтня схвалила тарифи на послуги з розподілу електроенергії із застосуванням стимулюючого регулювання для трьох компаній: ВАТ «Тернопільобленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

У Комісії нагадали, що стимулююче регулювання – система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, і вона спрямована на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання більш ефективних витрат електророзподільних компаній.

Очікується, що це рішення, серед іншого, приведе до масштабного будівництва, реконструкції електромереж та підстанцій, що сприятиме здешевленню та скороченню терміну приєднання до електричних мереж нових споживачів, а також підвищенню якості послуги з розподілу електроенергії.

Схвалене рішення було прийнято з урахуванням затвердженої НКРЕКП 26 серпня 2020 року нової методики щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу.

Згідно з методикою, ставка доходності на «нову» базу активів – 16,74%, ставка доходності на «стару» базу активів – 3%, обов’язкове реінвестування у будівництво та модернізацію мереж операторів систем розподілу 50% коштів, які є доходами на «стару» базу активів.