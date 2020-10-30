Суд відмовив «ПРОЗОРРО» у задоволенні позову до Рахункової палати

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Державному підприємству «ПРОЗОРРО» у задоволенні позову про скасування окремих висновків та рекомендацій рішення Рахункової палати про результати ефективності використання та розпорядження майном ДП «ПРОЗОРРО», що має фінансові наслідки для бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Державного підприємства «ПРОЗОРРО» до Рахункової палати України. Позивач просив суд скасувати окремі висновки та рекомендації Рішення Рахункової палати України до Звіту про результати ефективності використання та розпорядження майном ДП «ПРОЗОРРО», що має фінансові наслідки для бюджету», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ідеться про оскарження висновків Рахункової палати України «щодо відшкодування зайво отриманих у 2016, 2017 та I півріччі 2018 року генеральним директором ДП «ПРОЗОРРО» Василем Задворним квартальних премій та винагороди, неправомірного збільшення підприємством первісної вартості нематеріальних активів, порушення порядку виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства за 2016 рік та інше».

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Повідомляється, що в ході розгляду справи судом встановлено, що вищезазначене рішення Рахункової палати України не містить процедурних порушень, про які заявляв позивач, а інших доводів протиправності рішення не було наведено.

Також суд вважає, що оскаржуване рішення прийнято відповідачем в порядок, спосіб та в межах наданих йому повноважень та відповідає критеріям, встановлених частиною 2 статті 2 КАС України.

«З огляду на вищезазначене, Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив ДП «ПРОЗОРРО» у задоволенні позову», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржено в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295-297 КАС України.