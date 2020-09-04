Рахункова палата рекомендує оптимізувати структуру Держказначейства

Рахункова палата рекомендує переглянути структуру Державної казначейської служби з огляду на реформу місцевого самоврядування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства з посиланням на результати аудиту.

"Це (оптимізація - ред.) підвищить ефективність органів ДКСУ та усуне дублювання функцій, що, в свою чергу, сприятиме економії бюджетних коштів", - ідеться у повідомленні.

У звіті за результатами аудиту ефективності використання коштів держбюджету, виділених Державній казначейській службі, зазначається, що 654 територіальні органи Казначейства є юридичними особами з однаковим статусом розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та правом проводити закупівлі, укладати господарські договори, складати фінансову та бюджетну звітності. Через це послаблюється внутрішній контроль Казначейства і його головних управлінь за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих структур.

Упродовж 2018–2019 років Казначейство на свою діяльність використало 4,3 млрд гривень. Потреба, визначена в бюджетних запитах, була забезпечена на 62,3%. При цьому, як встановлено Рахунковою палатою, затверджені бюджетні призначення на 34,4 млн грн не були обґрунтовані розрахунками.

Зокрема, за даними аудиту, на капітальний ремонт адміністративних приміщень використано 101,3 млн грн, частину з яких – неекономно та з порушенням вимог законодавства.

Крім того, Казначейство та його територіальні органи протягом 2018–2019 років використали 55 млн грн на закупівлі, проведені з недотриманням вимог законодавства. Йдеться, наприклад, про закупівлю товарів без попереднього планування, відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції тощо. Встановлено також випадок допуску до торгів пов’язаних між собою учасників, про що буде повідомлено Антимонопольний комітет.

Як засвідчив аудит, у проаналізований період Казначейство сплатило 43 млн грн розробнику (ТОВ «УНІТІ-БАРС») програмного забезпечення АС «Є-Казна» та «Програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство» на підставі прямих договорів, без проведення конкурентних процедур.

Вищий орган аудиту рекомендує перевірити обґрунтованість застосування цим підприємством пільг із ПДВ під час надання послуг Казначейству.

Як повідомляв Укрінформ, Рахункова палата виявила ознаки непрозорості в діяльності Антимонопольного комітету із дослідження ринків у 2019 році. Незавершеними виявилися 17 досліджень АМКУ.