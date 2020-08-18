Держбюджет у І півріччі недоотримав 38 мільярдів — Пацкан

У І півріччі 2020 року план доходів державного бюджету недовиконаний на 38 млрд грн, план видатків — на 51 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Фейсбуці.

Підбиваючи підсумки виконання держбюджету у I півріччі 2020 року, Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

План на доходи держбюджету, за підрахунками голови Рахункової палати, не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%. Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7%, стверджує Пацкан, недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн.

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Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, весною Верховна рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік, згідно з якими дефіцит держбюджету було збільшено на 202 млрд грн (до 298,4 млрд грн), доходи скорочено на 119,75 млрд грн (до 975,8 млрд грн), а видатки збільшено на 82,4 млрд грн (до 1266,4 млрд грн).