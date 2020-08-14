Мінекономіки оприлюднило прогноз економічного розвитку України до 2023 року

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалений урядом 29 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

За словами міністра економіки Ігоря Петрашка, починаючи з 2021 року передбачається подальше поступове прискорення економічного зростання та формування якісного підґрунтя для сталого економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ та збереження фінансової стабільності.

Так, за базовим сценарієм передбачається відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, спричинених пандемією COVID-19, та прогнозується:

зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% - у 2022 році та 4,7% - у 2023 році;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3% у 2021 році, 106,2% - у 2022 році та 105,3% - у 2023 році;

збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1% у 2021 році, 6,0% - у 2022 році та 5,1% - у 2023 році;

рівень безробіття у 2021 році – 9,2%, у 2022 році – 8,5%, у 2023 році – 8,0%;

зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році та до 8,2% - у 2023 році.

За словами міністра, при доопрацюванні прогнозу на 2021-2023 роки були враховані визначені Президентом України завдання щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Так, середньозважений рівень мінімальної середньозваженої заробітної плати у 2021 році прогонозується на рівні 6250 грн, у 2022 році – 6700 грн, у 2023 році – 7176 грн.

У міністерстві заявляють, що цей документ стане базою для прийняття стратегічних рішень органами влади. Крім того, трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів.

“Прогнозні макропоказники будуть основою під час підготовки проєкту Державного бюджету України на 2021 рік”, - додав Петрашко.

З повним текстом документа можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки оцінює скорочення обсягів ВВП України у першому півріччі 2020 року на рівні 6,5%. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті міністерства Огляді економічної активності за січень-червень 2020 року.