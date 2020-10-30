Мінінфрастуктури готує стратегію, яка стимулюватиме виробництво електрокарів

Міністерство інфраструктури разом з бізнесом та громадськістю працює над стратегією розвитку автомобільної промисловості в Україні, що передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів.

Під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія відбулося засідання робочої групи щодо розвитку електротранспорту , повідомляє Укрінформ із посилання на сайт відомства.

«Спільно з фахівцями та бізнесом ми працюємо над стратегією розвитку автомобільної промисловості. Один із ключових моментів, який обов'язково має охоплювати цей документ – створення належних умов для збільшення частки електрокарів та їх вітчизняного виробництва. Стратегія має враховувати інтереси всіх стейкхолдерів, починаючи від бізнесу та громадян, завершуючи державою. А держава, у свою чергу, має пропонувати можливості доступного фінансування та кредитування для придбання вітчизняних автівок українцями в подальшому. Сьогодні ми представили проєкт цієї стратегії, який хочемо спільно доопрацювати та оприлюднити для громадського обговорення вже у листопаді», - зазначив Криклій.

За його словами, стратегія також має враховувати популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту. У цьому ключі Мінінфраструктури активно готується до реалізації в наступному році другої фази спільного проєкту з ЄІБ «Міський громадський транспорт України ІІ», що передбачає закупівлю виключно електричного транспорту для оновлення парків громадського транспорту в українських містах. Водночас за участю бізнесу та громадськості відомство продовжує роботу над розробкою окремої концепції розвитку електромобільності в Україні.

Участь у заході також взяли представники Офісу підтримки реформ при Мінінфраструктури, Офісу Президента, Асоціації «Укравтопром», Асоціації EV-UA, Мінекономіки, Укрпромзовнішекспертизи, компаній «Єврокар», «Електрон», «Укравтопром», «Богдан Моторс», інші представники бізнесу та громадськості.

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Як повідомлялося, 9 вересня, на засіданні уряд погодив розроблений Мінінфраструктури законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт». Він чітко визначає в законодавстві України терміни «електричний транспортний засіб» («електромобіль»), «електробус», «станція зарядки електромобілів»,«вантажний електромобіль», «легковий електромобіль», «гібридний електромобіль», «плагін-гібридний електромобіль».