Міненерго сприятиме розвитку мережі зарядних станцій для електрокарів

Міністерство енергетики планує виконати низку заходів з розвитку мережі зарядок для електрокарів в Україні, зокрема впорядкувати питання підключення зарядної інфраструктури до енергомережі.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час наради заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова із представниками програми ООН з навколишнього середовища та Міжнародною академією стандартизації, повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що Національна транспортна стратегія України 2030 визначає реалізацію низки заходів, виконавцем яких буде Міненерго. Серед них, зокрема: впорядкування питання підключення зарядної інфраструктури до енергомережі, моніторинг та збір даних споживання електричної енергії зарядними станціями.

Також під час зустрічі обговорювався проєкт GEF7 Electric Mobility Project, який готують: програма ООН з навколишнього середовища (UN Environment) спільно із Міжнародною академією стандартизації (ISA) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Україна, поряд з іншими 29 країнами, була включена до глобальної ініціативи в рамках цього проєкту. Основними пріоритетами цієї ініціативи є питання належного функціонування електричних мереж в країні, підтримка розвитку відновлюваних джерел енергії для потреб транспортного сектору країни, з метою його декарбонізації тощо.

Під час наради були обговорені такі передумови для посилення підтримки Electric Mobility Project в Україні:

• Енергозалежність – Україна імпортує левову частку нафтопродуктів, які споживаються транспортним сектором, що впливає на національну та економічну безпеку;

• Зміна клімату – автомобільний транспорт є найбільш суттєвим джерелом забруднення атмосферного повітря;

• Законодавство – відсутня належна нормативна база, яка визначає базові критерії розвитку автомобільної зарядної інфраструктури в Україні;

• Енергомережа – відсутність можливості моніторингу споживання електричної енергії автомобільними зарядними станціями, візуалізація отриманих даних для можливості балансування мережі електричної енергії та управління попитом.

Було визначено, що основними цілями співпраці Міненерго та Electric Mobility Project для реалізації Національної транспортної стратегії Україні є:

1. Розробка відповідної нормативної бази та технічних вимог для розвитку автомобільної зарядної інфраструктури в Україні.

2. Розробка інтерактивної мапи із зазначенням найбільш сприятливих місць встановлення автомобільних зарядних станцій.

3. Розвиток належної інфраструктури, зокрема мережі швидкісних зарядних станцій для електромобілів на автомобільних шляхах національного значення.

4. Запровадження системи моніторингу та збору даних щодо споживання електричної енергії автомобільними зарядними станціями.

5. Впровадження заходів стимулювання населення для переходу на електромобілі.