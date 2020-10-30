Прозорро попередило про закінчення дії електронних цифрових підписів

Замовники і постачальники після закінчення дії електронних цифрових підписів (ЕЦП) повинні використовувати кваліфіковані електронні підписи (КЕП).

Як передає Укрінформ, про це попереджає Прозорро на своїй сторінці у Фейсбуці.

«7 листопада — день, коли остаточно перестануть діяти електронні цифрові підписи. Відтоді і замовники, і постачальники повинні використовувати кваліфіковані електронні підписи (КЕП). Радимо змінити свій ЕЦП на КЕП уже найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у Прозорро, відповідно до змін у законодавстві, з 7 листопада замовники (окрім закладів комунальної форми власності) мають зберігати КЕП на захищених носіях.

«Інакше кажучи, замовники мають використовувати токени при публікації (тиендерного оголошення, - ред.). Учасники торгів повинні мати КЕП, але не обов'язково на токені. Замовники не зобов'язані згідно із законом "Про електронні довірчі послуги" чи законом "Про публічні закупівлі" вимагати від учасників підписати пропозицію саме КЕП на токені, а не КЕП на іншому носії», - пояснили в Прозорро зміни процедури.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2018 року набув чинності оновлений закон «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII. Він увів поняття нового, більш захищеного електронного підпису — КЕП (кваліфікований електронний підпис) та скасував поняття ЕЦП.

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Оскільки на момент ухвалення закону усі платники податків користувалися виключно ЕЦП, було вирішено організувати їх поступовий перехід на КЕП. Тому згідно із частиною 5 розділу VII закону платники податків могли повноцінно використовувати ЕЦП протягом двох років з моменту набуття чинності нових норм. Таким чином вони отримали можливість спокійно замінити ЕЦП на КЕП у зручний для себе час.

Згідно із законом, старі ЕЦП припинять свою роботу 7 листопада.