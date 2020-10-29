Офіційні постачальники автозапчастин закликають зберегти касові апарати на ринку для всіх

Офіційні постачальники автозапчастин закликають Верховну Раду не ухвалювати законопроєкти, що скасовують розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Про це заявила генеральний директор Асоціації імпортерів та дистриб'юторів автокомпонентів (АІДА) Вікторія Черкач на брифінгу в Укрінформі.

«Ми звертаємося до депутатів не вносити до порядку денного та не голосувати за законопроєкти 3853-1 та 3853-2, які мають на меті скасувати раніше ухвалені закони, не пропонуючи жодних нових механізмів. Не можна залишати ситуацію без змін», - наголосила Черкач.

За її словами, велика кількість контрафактних автозапчастин на українському ринку призводить до трагедій на дорогах.

«Відсутність технічного огляду разом із великою кількістю ввезених контрафактних товарів часто призводить до фатальних наслідків. За даними Нацполіції, у 2019 році сталося 326 аварій, або 10-15% від загальної їхньої кількості, причинами яких стали технічні несправності автомобіля. Тобто, майже кожного дня стається ДТП через поломку транспортного засобу», - зазначила Черкач.

Вона вважає запровадження касових апаратів для всіх учасників ринку продажу автозапчастин прогресивним і цивілізованим рішенням.

«Зміни, які мають набути чинності з січня 2021 року, передбачають комплексні заходи, спрямовані на очищення ринку від нелегально завезеного товару, що дозволить підвищити якість товару, які надаються споживачу, захистити їхні права, вирівняти ситуацію з точки зору добросовісної конкуренції та наповнити бюджет. Всі зацікавлені, щоб наша держава цивілізовано розвивалася в європейському напрямку», - наголосила Черкач.

На брифінгу зазначалося, що бюджет щороку втрачає близько 12 млрд грн від нелегального ринку автокомпонентів. У найбільш масовій групі автозапчастин "тінь" сягає 50%, тож існує велика ймовірність придбати несертифіковані, неякісні, контрафактні автозапчастини.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, відповідно до якого використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - «РРО в смартфоні» стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.

Запровадження «РРО в смартфоні» відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків в сфері торгівлі і послуг, запроваджується можливість використання РРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №3853-1, №3853-2 та №3993, якими скасовується обов‘язкове використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладається підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.