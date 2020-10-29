Цьогоріч прибутковість демонструють 62 банки - НБУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
У січні–вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд грн чистого прибутку, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 48 млрд грн.
У Нацбанку зауважують, що прибуток за 9 місяців 2020 року був сформований здебільшого ПриватБанком (21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (9,2 млрд грн).
У ІІI кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 13,8 млрд грн, що у 1,8 рази більше результату II кварталу 2020 року та на 20% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року. Основною причиною більш низького фінансового результату в цьому році є формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн. Для порівняння, у 2019 році банки за аналогічний період сформували резерви на 8,3 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.