Цьогоріч прибутковість демонструють 62 банки - НБУ

Станом на 1 жовтня 2020 року з 74 платоспроможних банків 62 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 40,8 млрд грн, що перекрило збитки 12 банків на загальну суму 3,2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У січні–вересні 2020 року банки отримали 37,6 млрд грн чистого прибутку, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 48 млрд грн.

У Нацбанку зауважують, що прибуток за 9 місяців 2020 року був сформований здебільшого ПриватБанком (21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку) та групою банків з іноземним капіталом, крім російського (9,2 млрд грн).

У ІІI кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 13,8 млрд грн, що у 1,8 рази більше результату II кварталу 2020 року та на 20% менше, якщо порівняти з аналогічним кварталом 2019 року. Основною причиною більш низького фінансового результату в цьому році є формування резервів під очікувані збитки в сумі 20,9 млрд грн. Для порівняння, у 2019 році банки за аналогічний період сформували резерви на 8,3 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості – 59,6 млрд грн.