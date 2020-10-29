Tiffany знизила ціну - її придбає LVMH за $15,8 мільярда

Ювелірна компанія Tiffany&Co зменшила суму продажу на 400 мільйонів доларів США, аби французька компанія з виробництва предметів розкоші LVMH змогла її придбати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Обидві компанії домовилися, що LVMH викупить акції Tiffany&Co по ціні за 131,5 замість 135 доларів за одну акцію.

Такий крок дозволить французькій компанії придбати американську за 15,8 мільярда доларів США замість раніше домовлених 16,2 мільярда.

«Ми дуже раді, що досягли згоди з LVMH за привабливою ціною, і тепер ми можемо продовжувати наше злиття», - зазначив керівник Tiffany&Co Рожер Фарах.

За словами гендиректора LVMH Бернара Арно, така ціна є «збалансованою», і дозволить компанії з впевненістю працювати над придбанням Tiffany&Co.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року французький холдинг з виробництва предметів розкоші LVMH домовився про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co за 16,2 мільярда доларів. Проте у вересні цього року фінансовий директор LVMH Жан-Жак Гйоні заявив, що компанія не завершуватиме угоди про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co, адже МЗС Франції попросили цього не робити поки Париж і Вашингтон ведуть торгівельні перемовини.