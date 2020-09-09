Французька лакшері-компанія не купуватиме ювелірного гіганта Tiffany
Як передає Укрінформ, про це Reuters повідомив фінансовий директор Жан-Жак Гйоні.
«Угода (з Tiffany&Co – ред.) не може відбутися. Нам заборонено завершувати цю угоду», - сказав він.
Угоду про придбання Tiffany&Co компанія мала укласти до 24 листопада. Проте у LVMH заявили, що МЗС Франції надіслало листа з проханням відкласти завершення угоди до початку січня, доки Париж і Вашингтон ведуть торгівельні перемовини.
Гйоні підкреслив, що LVMH не хотіли продовжувати дедлайн щодо завершення угоди, і тому вона не буде реалізована.
За даними AP, у Tiffany&Co вже заявили про намір судитися з французьким холдингом.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року французький холдинг з виробництва предметів розкоші LVMH домовився про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co за 16,2 мільярда доларів.