Французька лакшері-компанія не купуватиме ювелірного гіганта Tiffany

Французька компанія з виробництва предметів розкоші LVMH не завершуватиме угоди про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co.

Як передає Укрінформ, про це Reuters повідомив фінансовий директор Жан-Жак Гйоні.

«Угода (з Tiffany&Co – ред.) не може відбутися. Нам заборонено завершувати цю угоду», - сказав він.

Угоду про придбання Tiffany&Co компанія мала укласти до 24 листопада. Проте у LVMH заявили, що МЗС Франції надіслало листа з проханням відкласти завершення угоди до початку січня, доки Париж і Вашингтон ведуть торгівельні перемовини.

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Гйоні підкреслив, що LVMH не хотіли продовжувати дедлайн щодо завершення угоди, і тому вона не буде реалізована.

За даними AP, у Tiffany&Co вже заявили про намір судитися з французьким холдингом.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року французький холдинг з виробництва предметів розкоші LVMH домовився про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co за 16,2 мільярда доларів.