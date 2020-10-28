Іще один об’єкт «Укспирту» приватизували за 50 мільйонів

У середу, 28 жовтня, відбувся аукціон з приватизації Лопатинського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП «Укрспирт», на якому змагалися 4 учасники. Ціна об'єкта зросла зі стартових 18,73 млн грн до 50,01 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Фонд державного майна України.

Таким чином Фонд державного майна України продовжує успішно проводити прозорі онлайн-аукціони з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт» в рамках реалізації програми демонополізації спиртової галузі та залучати інвестиції в економіку України.

У Фонді нагадали, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Лопатинського МПД вважатиметься офіційно завершеним. Новий власник активу отримає можливість стати учасником нового ринку виробництва спирту.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Укрспирт спільно з Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України.

Фонд держмайна 15 жовтня продав Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" за 55 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ "ЛВН Лімітед".

Другий об'єкт спиртової галузі - Артемівський спиртзавод - було продано за 50 млн грн 20 жовтня, третій, Овечацький, - за 53 млн грн 22 жовтня.

Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт". ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.